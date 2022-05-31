Katar, Nusret'in de için de yer aldığı kuruluşa ortak oldu

31 Mayıs 2022 Salı, 08:27

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, 15 gün önce Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da buluşan Katar Emiri El Sani, daha sonra Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Galataport'u gezdi. Doğuş'un CEO'su Ferit Şahenk, bu buluşmanın ardından katıldığı Geleceğin ‘Destinasyonu Türkiye' adlı organizasyonda grup bünyesinde faaliyet gösteren yeme-içme şirketlerinin çatı kuruluşu olan d.ream'e ortak geleceğini duyurdu.

İSİM VERMEMİŞTİ

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; ortaklığın kiminle yapılacağını söylemeyen Şahenk, “Artık turizmde ve tüm ağırlama hizmetlerinde marka haline gelme zamanıdır. D-ream şirketimiz dünyanın peşinden koştuğu büyük bir şirket haline gelmiştir. Kurumsallaşmamızda bundan iki sene evvel dünyanın önemli yatırımcılarında biri olan Temasek şirketi yüzde 17'sine sahiptir. Çarşamba günü itibarıyla dünyanın ilk 10'una giren önemli bir kurumsal yatırımcı da şirketin yüzde 20'sine ortak oluyor” dedi.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nusr-et, Günaydın, Zuma gibi restoran zincirlerini barından d.ream'in yüzde 20'si Katar devletinin varlık fonu olan Katar Yatırım Otoritesi (Qatar Investment Authority, QIA) tarafından satın alındı.

YAKLAŞIK 300 MİLYON DOLAR

Ortaklık anlaşmasının büyüklüğünün yaklaşık 300 milyon dolar olduğu öğrenildi. d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) Türkiye'de yeme-içme sektörünü kurumsal standartlara taşıma amacıyla Mart 2012'de kuruldu. Hali hazırda 16 ülkede, 142 farklı lokasyonda 8 bin 500 çalışanı olan şirketin yüzde 17.34'ü Nisan 2018'de Singapur Devlet Fonu Temasek ve Londra merkezli varlık yönetim şirketi Metric Capital'e 200 milyon dolara satılmıştı.

DÜNYALARI ALDI

335 milyar dolarlık varlığıyla dikkat çeken QIA, petrol ve doğalgaz fazlasını yönetmek için Katar'ın önceki emiri Hamad bin Khalifa Al Thani tarafından 2005'te kuruldu.

QIA, küresel çapta en büyük ve en aktif bağımsız varlık fonları arasında yer alıyor. Pek çok sektörde ve bölgede çeşitli alanlara yatırım yapan QIA, Katar Devleti'nin refahına katkı sağlayacak nitelikte, küresel ve çeşitli bir yatırım portföyü oluşturmak üzere dünya çapında önde gelen kurumlarla işbirliğine odaklanıyor.

Bu kapsamda, dünyaca ünlü bankacılık devi Barclays’in yüzde 12.7’sini, Volkswagen Group, Porsche, Hochtief Sainsbury’s de yüzde 17’lik payı bulunan QIA, Technip, Air Liquide, Vinci SA, GDF Suez, Veolia, Vivendi, Royal Monceau, France Telecom, Areva, Credit Suisse gibi devlere de ortak.