Katar'dan Rusya-Ukrayna krizinde "diplomatik yöntemlerin benimsenmesi" çağrısı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 16:11

Katar Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 49'uncu oturumunda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirten Al Sani, "Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı.

Al Sani, "BM sözleşmesine ve uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlı kalınması, güç kullanarak tehdit etmekten kaçınılması" gerektiğini kaydederek, krizin çözümü için yapıcı bir diyalog içine girilmesi ve diplomatik yöntemlerin benimsenmesi çağrısında bulundu.

"Mevcut şartlar altında sivillerin korunması meselesine öncelik verilmeli." diyen Al Sani, gerginliğin devam etmesi durumunda milyonlarca sığınmacının karşı karşıya kalacağı zor insani durumdan endişe ettiklerini dile getirdi.

Al Sani, bu nedenle uluslararası toplumun zorunlu ihtiyaçların karşılanması için dayanışma içinde olması, acil durum planları hazırlaması ve krizin barışçıl yollarla çözümü için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.