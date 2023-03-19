Katarlı bakana yolsuzluk suçlaması

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:56

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 15:56

Orta Doğu'nun en etkili iş insanlarından ve Katar eski Ekonomi Bakanı Ali Şerif El-Emadi, "rüşvet, kamu malına el koyma, görevi kötüye kullanma, yetkiyi kötüye kullanma, kamu malına zarar verme ve kara para aklama" ile suçlandı

AFP'nin haberine göre, Mayıs 2021'de tutuklanan 54 yaşındaki El-Emadi, gözaltına alınmadı. Ancak Katar savcılarının başlattığı yolsuzluk soruşturması kapsamında, dosyada adı geçen sanıklarla birlikte yargalanacağı bildirildi.

Savcılar, soruşturmanın "zanlıların sorgulanması, tanıkların dinlenmesi ve teknik raporların incelenmesiyle" tamamlandığını söyledi.

Katarlı savcılar, suçlamalarda yer alan paranın miktarı ya da diğer zanlıların kimlikleri hakkında ayrıntı vermedi.

Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan diplomatlar, dava kapsamında çok sayıda iş adamı ve hükümet yetkilisinin sorgulandığını söyledi.

El-Emadi'nin tutuklanmasından hemen önce Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, bakanların yargı dokunulmazlığını sona erdirmek için yasayı değiştirdi.

2013'te maliye bakanı ve Katar Ulusal Bankası (QNB) başkanı olan El-Emadi gözaltında tutulmadı.

Eski Ekonomi Bakanı El-Emadi, aynı zamanda Katar Hava Yolları (Qatar Airways) yönetim kurulu başkanı ve Katar Ulusal Bankası (Qatar National Bank/QNB) yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapıyordu.