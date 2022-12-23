Reuters duyurdu: Katar’dan yılın ilk haftası 2 milyar dolar borç gelecek

23 Aralık 2022 Cuma, 19:15

Seçimin yaklaşmasıyla buna yönelik tartışmalar da hız kesmeden devam ediyor. İktidarsa 'dost' ülkelerden döviz bulma arayışında.

Reuters'a bilgi veren iki ekonomi yetkisi, Katar ve Türkiye'nin toplamda 10 milyar dolara ulaşacak kaynak aktarımı için anlaştıklarını hatırlatarak; bugüne kadar yaklaşık 1 milyar doların geldiğini, 2 milyar doların da yılın ilk haftaları itibarıyla geleceğini söyledi.

Reuters'ta Kasım ayı sonunda yayımlanan bir özel haberde, Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya geldiği ve bu tutarın 2-3 milyar dolara kadarlık bölümünün bu yıl geleceği belirtilmişti.

Hazine ilgili haberin ardından eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlanmış, borçlanmanın %55'i Ortadoğu'daki yatırımcılara yapılmıştı.

Reuters'a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, "Katar'dan sağlanacak 10 milyar dolar için uzlaşmaya zaten varılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda açılan eurobonda katkıları oldu ama planladıkları kadar katılım olamadı çünkü diğer ülke ve kurumlardan yüksek bir katılım oldu. Şimdi yılın ilk haftası yeniden bir eurobond planlanıyor ve oradan 2 milyar dolar civarı giriş öngörülüyor. Devamının da yıl içinde (2023) gelmesi planlanıyor" diye konuştu.

Diğer ekonomi yetkilisi ise, "Yıl bitmeden 2-3 milyar doların gelmiş olmasını planlıyorduk. Yılın ilk haftaları itibarıyla da ilgili tutarın tamamı eurobond ihraçlarına iştirak ile gelmiş olacak" dedi.

Toplam iki kaynağın doğruladığı haber için Katar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı haberin yazıldığı sırada bir yorum yapmadı.

İKTİDAR SEÇİM ÖNCESİ DÜĞMEYE BASTI

Ekonomi yönetimi içeride regülasyonlarla döviz arz ve talebini dengede tutacak bir kur politikası izliyor. Batı sermayesinin ise mevcut tercihlerle yatırımlarını azaltması nedeniyle Erdoğan "dost" diye tabir ettiği ülkelerden dış kaynak sağlayarak kur başta olmak üzere ekonomi politikalarını destekliyor. En geç Haziran 2023'te yapılacak seçimler öncesi girişler mevcut döviz politikalarına destek oluyor.

Bu kapsamda Katar ile Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkiler, komşuları tarafından Katar'a yönelik ekonomik ilişkilerin kesilmesi ile birlikte hız kazanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasından 2021 başına kadar Katar'la olan diplomatik, ticaret ve ulaştırma ilişkilerini kesmişti.

Türkiye ile Katar bu dönemde ekonomik ilişkilerini artırmış, TCMB Katar Merkez Bankası ile önce 5 sonra 15 milyar dolara genişletilen swap anlaşması imzalamıştı. Katar bu dönemde Borsa İstanbul ve Avrasya tünelinde de hisse almış, ülkeler liderler seviyesinde ekonomik ilişkilerin daha da artırılacağını söylemişlerdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörmüştü ve yılı bu seviyede tamamladı. Önümüzdeki yıl uluslararası piyasadan borçlanma hedefi ise 10 milyar dolar olan Hazine genellikle yılın ilk günlerinde gelişmekte olan ülkeler arasındaki eurobond ihraçlarından ilkini yapıyor.