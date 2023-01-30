Katil eşek arılarının yuvaları tespit edilerek, toplu halde öldürülecek

İngiltere'de, eşek arılarının bal arısı kolonilerine "önemli zararlar" verdiği ve bal üretimini tehdit ettiği belirtilerek, eşek arılarına küçük telsizler takılacağı ve yuvaları tespit edilerek toplu öldürülecekleri bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:29
Katil eşek arılarının yuvaları tespit edilerek, toplu halde öldürülecek
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İngiltere'de eşek arılarının bal üretimine verdiği zarar ve etkilerine karşı harekete geçildi.

Defra ve Exeter Üniversitesi tarafından yürütülen ve 630 bin sterlinin üzerinde fon alan proje, "katil eşek arılarının" İngiltere genelinde yayılmasını durdurmayı amaçlıyor.

Eşek arılarına minik telsizler takılacağı, böylece yuvaları tespit edilerek toplu halde öldürülecekleri bildirildi.

DENEME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Dr. Peter Kennedy, "Yakaladığımız ilk eşek arısı büyüktü  ve doğrudan gözden kayboldu. Eşek arısını takip etmek için radyo telemetrisini kullanabildik ve birkaç saat içinde bu ağaçlardan birindeki yuvayı tespit ettik" dedi.

Kennedy, yuvanın aynı gün "yok edildiğini" söyledi.

EŞEK ARILARINA KARŞI "ERKEN UYARI CİHAZI"

Eşek arılarının bal arısı kolonilerine "önemli zararlar" verdiği ve bal üretimini tehdit ettiği belirtilerek, eşek arılarının, bal kovanlarına yaklaştığında arı işçilerine uyarı gönderecek bir "erken uyarı cihazı" da geliştirildiği kaydedildi.


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