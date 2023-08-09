Katilinin fotoğrafını çektiğinden habersiz gencin hazin sonu

Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:42

Güncelleme: 09.08.2023 - 17:42

ABD'nin New Jersey eyaletindeki koruma alanında yürüyüş yapan Darsh Patel, kendisini parçalayarak öldüren ayının saldırmadan önce fotoğrafını çekti.

2014 yılında yaşanan olayda 22 yaşındaki üniversite öğrenisi Patel'in, yürüyüş yaptığı diğer üç arkadaşı polise "Patel'i en son bir kaya tırmanırken gördüklerini ve ayının da yakın takipte olduğunu" söyledi.

Polis raporunda ise, saldırı öncesine ilişkin "Durdular ve cep telefonlarıyla ayının fotoğraflarını çektiler ve ayı onlara doğru yürümeye başladı" denildi.

Polis, iki saat süren aramanın ardından Patel'in cesedini olay yerinde vurularak öldürülen ayıyla birlikte buldu. Yapılan otopside, ayının, Patel'in vücudundan ve kıyafetinden parçalar yuttuğu tespit edildi.