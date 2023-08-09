Kurulan şirket sayısı azalıyor: Tasfiye kararları da arttı!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 14:55

Güncelleme: 09.08.2023 - 14:59

İşletme sermayesi eriyen, finansmana erişimi de giderek kısıtlanan şirketlerin ekonomik koşulların zorlaşması karşısında sürdürülebilirlikleri riske girdi.

Tasfiye kararı alan şirket sayılarına yıllık bazda bakıldığında artış eğilimi belirgin olarak öne çıktı.

Ekonomim yazarı Merve Yiğitcan'ın aktardığı habere göre, yılın ilk 6 ayında tasfiye kararı alan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Haziran 2020 itibarıyla yaklaşık 13 bin olan yıllık tasfiye kararı sayısı Haziran 2021’de 15 bin 476’ya, Haziran 2022’de 19 bin 755’e ve Haziran 2023’te ise 23 bin 689’a yükseldi.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA AZALMA

TOBB’un yayımladığı verilerine göre, ise yılın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı. Söz konusu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 4,7 azaldı.

Gerçek kişi ticari işletmelerinde son duruma bakıldığında, kurulan şahıs şirketi sayısı aynı dönemde yüzde 16 oranında azalırken, kapanan şahıs şirketi sayısı da ilgili dönemde yüzde 16,2 arttı.

Bu eğilimin orta ve uzun vadede istihdam kayıplarına sebep olması bekleniyor.

EN FAZLA TASFİYENİN OLDUĞU İL

Tasfiyelerin illere göre dağılımına bakıldığında, tasfiye başvuru sayılarının şehirlerin ekonomik büyüklükleriyle paralel olduğu görülüyor. İlk 6 ayda en fazla tasfiye kararı 5 bin 632 ile İstanbul’da alındı.

Tasfiyelerde İstanbul’u 1045 başvuru ile Ankara takip ederken bu iki ile sırasıyla İzmir, Bursa ve Kocaeli izledi.

EN FAZLA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Şirketlerin faaliyet alanlarına bakıldığında ise en fazla kapanan şirket inşaat sektöründe oldu.

Bu sektörü elektrik enerjisi üretimi, limited şirketlerde lokantalar ve seyyar yemek hizmeti, şahıs şirketlerinde de belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret faaliyeti izledi.