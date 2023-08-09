İstanbul’da baba vahşeti: Çocuklarını birbirine bağlayıp işkence yaptı!
Kağıthane’de bir şahıs, evde bulunan 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Çocuklarını birbirine bağlayan baba, çocuklarına işkence yaptığı anları videoya da çekti. Ekiplerin incelemeleri sonucunda gözaltına alınan baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık, yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi.
4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.
Baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi.
TUTUKLANDI
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.
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