Katliamın sembolü Türk kadını, Rum diye gösterdiler

18 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY)Konstantinos ve Mağusa Metropolitliği ile Rum Gençlik Örgütü tarafından “Unutmamak ve Hatırlamak” adı altında 2 Aralık’ta düzenlenecek etkinliğin tanıtım afişlerinde 1964 yılında Gaziveren köyünde eşi Rumlar tarafından katledilen Nevcihan Oluşum adlı Türk kadını, Rum olarak gösterildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumlar tarafından öldürülen eşinin acısına feryat eden Oluşum’u Rum olarak gösteren GKRY ile papazlara tepki gösterdi. Tatar, “Acıların ve gözyaşlarının üzerinden kara propaganda yapılamaz, dünya kamuoyu aldatılamaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs’ta yaşanan vahşet ve katliamlar bu tür yalanlarla gizlenemez” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta Enosis hedefli 21 Aralık 1963 saldırılarından sonra Türk direnişini kırmak ve Kıbrıs Türk halkını yok etmek hedefiyle Rum saldırıları sürüyordu. Gaziveren köyü, 19 Mart 1964’te Rumların saldırısına uğramıştı. Bu saldırıda beş şehit verilmişti. Nevcihan Oluşum, şehit düşen eşi Hüseyin Niyazi Hasan’ın acısıyla feryat ederken The Times gazetesi adına o günlerde Kıbrıs’ta bulunan savaş muhabiri Don McCullin’in çektiği fotoğraf dünya basınında büyük yankı yaratmıştı.