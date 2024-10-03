Katolik Kilisesinin geleceği görüşülecek: 'Rahipler Meclisi' başladı

Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:50

Güncelleme: 03.10.2024 - 09:50

Kilisenin geleceğini ilgilendiren konuların yanı sıra tartışılan başlıklardan kadınların kilisede daha çok rol alması, piskopos olmayan kilise görevlilerinin yönetim süreçlerine katılması gibi bazı reform taleplerinin de görüşüleceği Sinod oturumlarının açılışı, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un yönettiği ayinle yapıldı.

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda Sinod’un açılış ayinini yöneten Papa Franciscus, mütevazı ve Sinod’a özgü bir kiliseye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Papa, Sinod katılımcılarından kendi gündemlerini bu oturumlara dayatmamalarını da istedi. Papa Franciscus, ayrıca Orta Doğu'daki durum nedeniyle Katolikleri barış için dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı.

Bu yılki Sinod'da geçen yıl ilk kez Papa'nın tanıdığı hakla oy kullanma imkanına sahip olan kadınların yine oy kullanabileceği ve yaklaşık 60 kadın katılımcının bu yıl oy kullanacağı ifade ediliyor. 368 delegenin katıldığı Sinod oturumları 27 Ekim'e kadar sürecek.

Bu arada, Vatikan'da Sinod'un açılışı yapılırken bir grup kadın göstericinin de Kutsal Melek Kalesi önünde kadınların kilisede ayin yönetmek gibi aktif roller alabilmesi için bir protesto eylemi yaptığı bildirildi.