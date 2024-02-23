Katolik piskoposlar uyardı: Aşırı sağcılara oy vermeyin

Almanya'da Katolik piskoposlar, etnik milliyetçiliğin Hıristiyanların tanrı ve insanlık görüşüyle ??bağdaşmadığı gerekçesiyle, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisine (AfD) oy verilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 08:41
Katolik piskoposlar uyardı: Aşırı sağcılara oy vermeyin
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Katolik Piskoposlar Konferansı, Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde düzenlendi.

Toplantının ardından yayınlanan açıklamada, Almanya'daki tüm vatandaşlara, aşırı sağdan gelen siyasi teklifleri reddetmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, etnik milliyetçiliğin, Hristiyanlığın "tanrı ve insanlık" görüşüyle bağdaşmadığı belirtilerek, dolayısıyla AfD ve onun gibi aşırı sağ görüşleri savunan partilere oy verilmemesi istendi.

Sağcı popülizme işaret edilen açıklamada, "Aşırı sağcı partiler ve bu ideolojinin çevresinde toplanan partiler, bu nedenle Hıristiyanlar için bir siyasi faaliyet alanı olamazlar ve seçilemezler" ifadesi kullanıldı.

Müslüman, Yahudi ve yabancı karşıtı AfD'li politikacıların gizli bir toplantıda yaptıkları göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik planların sızmasının ardından AfD'ye ülke çapında tepki gelmişti.


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