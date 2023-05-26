Kaybolan oyuncunun cesedi tahta sandıkta bulundu

Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:54

Güncelleme: 26.05.2023 - 12:54

Evinde beslediği köpeklerinin terk edildiği bildirilince kayıp olduğu anlaşılan 44 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Jefferson Machado'nun, cesedine ulaşıldı.

En son 27 Ocak'ta görülen Machado'nun annesi Maria das Dores, oğluyla en son 29 Ocak'ta konuşutğunu ve Machado'nun kendisine arkadaşının evinde kaldığını belirttiğini açıkladı.

Dores, Machado'nun "telefonunu tuvalete düşürdüğü için kendisini görüntü arayamadığı" mesajının yanı sıra yazım hataları içeren başka kısa mesajlar almasının daha fazla endişenlendirmesine neden olduğunu söyledi.

Rio de Janerio kentindeki bir mülkün müştemilatında arama yapan polis, Machado'nun cesedini bağlanmış ve yapının tabanının altına kapatılmış ahşap bir sandığın içine gömülmüş halde buldu.

Polis, müştemilat tabanın 6 metre altına gömülü halde bulduğu sandıktaki cesedin kimliğinin Machado'ya ait olduğunu, aldığı parmak izleriyle tespit etti.

Polis ayrıca, müştemilatı isim vermeden kiralayan kişinin şüpheli olarak değerlendirdildiğini açıkladı.