Kaygılı bekleyiş sürüyor... İsrail’e İHA ve füze ile misilleme yapılacak iddiası

Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 04:00

İran’ın İsrail’e beklenen misilleme saldırısına ilişkin uluslararası basında çeşitli senaryolar kaleme alındı. Wall Street Journal gazetesi, önceki gece yayımladığı haberinde, İran’ın Suriye’de konsolosluk binasını vuran İsrail’e 24 ile 48 saat içerisinde karşı saldırıda bulunacağı iddia edildi.

Gazeteye konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre İsrail, İran topraklarından ülkenin güneyine ya da kuzeyine düzenleyeceği doğrudan bir saldırıya hazırlanıyor. “İran yönetiminin bilgilendirdiği” bir başka kaynak ise saldırı planlarının tartışıldığını ancak konu hakkında Tahran’ın son kararını henüz vermediğini aktardı.

Öte yandan Amerikan televizyonu CBS News ise dün iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran’ın 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve onlarca füze kullanarak İsrail topraklarına büyük bir saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.

Politico dergisi de İran’ın, saldırı planlarını “ABD’yi karşılık vermeye zorlayacak bölgesel bir savaşı” alevlendirmeyecek bir mesaj vermek üzere ayarladığını yazdı. Ayrıca Reuters’a konuşan İranlı kaynaklara göre Tahran, Tel Aviv’in saldırısına, gerilimi “büyük çapta tırmandırmamayı” amaçlayan bir şekilde yanıt verecek ve aceleci davranmayacak. Beyaz Saray, dün “İran’dan gelebilecek potansiyel tehdidin hâlâ gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz” açıklaması yaptı.

Rusya’nın ardından ABD de İsrail’deki personeline seyahat uyarısında bulundu. Bildirimde “ABD hükümeti (büyükelçilik) çalışanlarının ve aile üyelerinin, bir sonraki duyuruya kadar Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba kentlerinin dışına seyahat etmeleri yasaktır” ifadesine yer verildi. Fransa ile Polonya, vatandaşlarının İran, İsrail, Lübnan ve Filistin’e seyahat etmekten kaçınmasını istedi. Hindistan da benzer şekilde bir sonraki duyuruya kadar vatandaşlarına İran ve İsrail’e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.



WASHINGTON RAHATSIZ

Diğer taraftan İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in 1 Nisan’da Şam’daki İran konsolosluğuna saldırısına yönelik Tel Aviv’den açıklama istedi.

ANKARA DENGE POLİTİKASI İZLEMELİ

İran-İsrail arasında tırmanan gerilimi emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Cumhuriyet’e değerlendirdi. Tahran-Tel Aviv restleşmesinde Ankara’nın pozisyonuna ilişkin konuşan Özülker, “Taraflar çıldırmış durumda. Türkiye denge politikası izlemeye mecburdur. Bizim için İranİsrail çatışmasının çok ötesine taşan bir durum var. ABD’nin güney sınırlarımızda yarattığı güvenlik sorununa dikkat etmemiz gerekiyor” dedi. “Tahran’ın Tel Aviv’e vermesi beklenen karşılığın sonuçlarının çok ciddi boyutlara ulaşmayacağı” yorumunu yapan Özülker, “ABD desteği olmasa İsrail olayları bu noktaya getiremezdi. İran, ABD’yi topyekûn karşısına alabilecek bir pozisyona giremez ama küçük çaplı cevaplar verebilir. Bu konuyla ilgili gelişmeler bir dünya savaşı çıkarmaz” görüşünü dile getirdi.

