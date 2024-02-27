Kayıp olarak gündeme gelmişti: Eski Dışişleri Bakanı istifa etti

Çin'de geçen yıl bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden "istifa ettiği" bildirildi.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:57
Kayıp olarak gündeme gelmişti: Eski Dışişleri Bakanı istifa etti
Abone Ol google-news

Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Tiencin Halk Kongresi delegesi olan eski Bakan'ın istifası, yerel yasama organınca kabul edildi.

Çin Gang'ın, "meclis üyeliğinden çıkarılma" veya "meclis üyeliğinin düşürülmesi" yerine "istifa"yla ayrılması dikkati çekti.

Geçen yıl haziran ayı sonunda ortadan kaybolan eski Bakan'ın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Çin Gang'ın istifa etmesi, hala hayatta olduğuna ve mahkum olmadığına işaret ediyor. Çin kanunlarına göre, mahkum kişi, siyasal haklarından yaralanamıyor. Ancak hala kamu önüne çıkmaması, eski Bakan'ın bir tür adli gözetim altında tutulduğuna işaret ediyor.

Çin Gang, 25 Haziran 2023'te ortadan kaybolduktan sonra 25 Temmuz 2023'te herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmıştı. Eski Bakan hakkında henüz herhangi bir adli kovuşturma başlatılmış değil.

Çin Gang'dan yaklaşık 2 ay sonra Ağustos 2023'te aniden ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu, Merkezi Askeri Komisyon üyeliğinden çıkarıldı.

Görevden alındığı halde Merkezi Askeri Komisyon'un internet sitesinde "üye" olarak görünmeye devam eden Li'nin adı kaldırıldı.

24 Ekim 2023'te bakanlık görevinden alınan Li'nin de akıbeti belirsiz.


Çin haberleri

İlgili Haberler

Hava yolu şirketi seçkin yolcular için Apple Vision Pro verecek

Hava yolu şirketi seçkin yolcular için Apple Vision Pro verecek
Uzmanlardan 2 kent için deprem uyarısı: '6'nın üzerinde bekleniyor...'

Uzmanlardan 2 kent için deprem uyarısı: '6'nın üzerinde bekleniyor...'
Meteoroloji'den Hakkari, Şırnak ve Van için 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji'den Hakkari, Şırnak ve Van için 'fırtına' uyarısı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne oy verecek seçmenin amacını söyledi: 'İnadına kaybettirecekler'

Prof. Dr. Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne oy verecek seçmenin amacını söyledi: 'İnadına kaybettirecekler'
Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…

Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…
Son dakika: Filistin'de istifa depremi

Son dakika: Filistin'de istifa depremi
Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!

Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!
Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
Luton Town – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Luton Town – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Birleşmiş Markalar Derneği’nden kredi kartı açıklaması

Birleşmiş Markalar Derneği’nden kredi kartı açıklaması
Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…

Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…