‘Kayyum’ da atamışlardı: ‘Rusya Efes’in fabrikasını bombaladı’ iddiası!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 20:31

Güncelleme: 30.01.2025 - 20:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Anadolu Efes ile Belçikalı AB InBev'in ortak girişimi olarak kurulan Rusya menşeili AB InBev Efes BV adlı bira üretim şirketini geçici olarak 'GK Vmeste' adlı bir yapının yönetimine devretmiş ve ‘kayyum’ olarak değerlendirilen bu atamanın ardından şirketin hisselerinde düşüş gözlemlenmişti.

Bununla beraber, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı kapsamında Ukrayna’nın Mykolaiv kentinde bulunan AB InBev Efes Ukrayna’nın fabrikasının da bombalandığı iddia edildi. Ukrayna medyasında yer alan iddiada, saldırıda 2 kişinin öldüğü de aktarıldı.

Anadolu Grubu’nun Ukrayna’da 3 fabrikası bulunurken, bu fabrikalarda üretim 2022’nin Şubat ayında durdurulmuştu.