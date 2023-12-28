Kaza yapan şoförü 6 gün sonra balıkçılar buldu
ABD'de 20 Aralık'ta yaptığı kaza sonucu köprünün altına devrilen Matthew Reum, kamyonunda sıkışmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Reum'un bir bacağı kesildi.
ABD'nin Indiana eyaletinde kaza yapan şoför, 6 gün sonra bir köprünün altında kamyonunda sıkışmış halde bulundu. Matthew Reum (27), 20 Aralık'ta yaptığı kaza sonucu kamyonuyla eyalete bağlı Portage ilçesi yakınlarındaki bir köprünün altına devrildi.
Indiana'da iki balıkçı, köprü altında Reum'u kazadan 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde buldu. Hastaneye kaldırılan ve bir bacağı kesilen Reum'un tedavisine devam edildiği bilgisi paylaşıldı. Reum, 6 gün boyunca su içerek hayatta kaldığını ve sesini duyurmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.
Polis, kendilerine kazayla ilgili herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.
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