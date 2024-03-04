Kazakistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Kazakistan’ın en büyük kenti Almatı’da bu sabah, 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte acil durum sirenleri çalarken yerel hükümet seferber oldu, halk sokağa döküldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:58
Kazakistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da, 6,1 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Kazakistan Acil Durumlar Servisi'ne göre, Türkiye saatiyle 09:22’de meydana gelen deprem sebebiyle 2 milyon 90 bin kişilik kentte henüz can ve mal kaybı yaşandığı bilgisi yayınlanmadı. Depremin merkezi ise, Almatı’nın 31 kilometre güneyi olarak tespit edildi. 

Bakanlık, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla acil durum sirenlerini devreye sokarken televizyon ve radyo aracılığıyla acil durum bildirisi yayınladı. 

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Depremden hemen sonra kent sakinleri, toplu halde evlerini terk ettiler. Halkın durumu, sosyal medyaya yansıdı.  

Yerel hükümet, şehir içinde bir acil durum yönetim merkezi kurdu. Arama kurtarma ekipleri, belirli evleri boşalttı.  Almatı ve ve depremin hissedildiği Zhetysu bölgeleri için Acil Durum Departmanı’nın yardım hatları faaliyete geçti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Acil durum yönetim merkezinden konuşuan Almatı Belediye Bbaşkanı Yerbolat Dossayev, müdahale çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu: 

"Tüm temel şehir hizmetleri sorunsuz bir şekilde duruma müdahale etmiştir. Okullar, anaokulları ve toplanma alanları açık kalırken, kentin polis departmanı düzenli operasyonlarına devam etmektedir. Acil sağlık hizmetlerinin yanı sıra uzmanlaşmış tesisler, çocuk hastaneleri ve kadın doğum kuruluşları da dahil olmak üzere tüm multidisipliner hastaneler başarıyla faaliyet göstermektedir" 


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