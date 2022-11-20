Kazakistan'da cinsellik eğitmeni sınır dışı edildi
Kazakistan, kendisini "seks gurusu" olarak tanıtan ve cinsellik üzerine eğitimler veren Aleksandr Kirillov'u sınır dışı etti ve ülkeye girişine yasak getirdi.
Kazakistan, cinsellik üzerine eğitim verdiğini iddia eden Rus vatandaşı Aleksandr Kirillov'un ülkeye girişine 1 yıl yasak getirdi.
Radio Free Europe'un haberine göre, Kazakistan yetkilileri, Aleksandr Kirillov'un başkent Almatı'da düzenlediği 'seks eğitim sınıfları' hakkındaki kamuoyu tepkisi nedeniyle ülkeden sınır dışı edildiğini açıkladı.
Kazakistan yetkilileri ayrıca, Kirillov'un çalışma arkadaşı Belaruslu hayat kadını Anastasia Vashukevich'in de Kirillov ile birlikte sınır dışı edildiğini ve ülkeye girişine 1 yıl yasak getirildiğini ifade etti.
Kirillov ve Vashukevich, 2019 yılında Tayland'dan sınır dışı edildiklerinde ün kazanmıştı.
Nastya Rybka lakabıyla da tanınan Vashukevich, Rus oligark Oleg Deripaska’nın ses kayıtları ve yazışmalarına sahip olduğunu da öne sürmüştü.
Vashukevich ayrıca, "Bir Milyarderi Baştan Çıkarmanın Günlüğü" adlı bir kitap yayınlamıştı.
Kirillov ve Vashukevich, psikoloji alanında herhangi bir resmi belge ile kanıtlanmış yeterliliğe sahip değil ancak Rusya ve Belarus'ta yüzlerce kişi yaklaşık 27 bin TL tutarındaki kurslara katılıyor.
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