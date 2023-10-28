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Kazakistan'da maden ocağında yangın: Çok sayıda işçi hayatını kaybetti

Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında meydana gelen yangında 22 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:07
Kazakistan'da maden ocağında yangın: Çok sayıda işçi hayatını kaybetti
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Karagandı Eyaleti Acil Durumlar Departmanı Başkanı Murat Katpanov, yaptığı açıklamada, "Arselor Mittal Temirtau" şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki "Kostenko" maden ocağında gece saatlerinde yangın çıktığını belirtti.

İşletmedeki 252 işçiden 206'sının dışarı çıkartıldığını, içeride kalan madencilerden 22'sinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Katpanov, 24 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye dileklerini ileterek, hükümete "Arselor Mittal Temirtau" şirketiyle yatırım işbirliğini sonlandırma talimatı verdi.


Kazakistan maden ocağı

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