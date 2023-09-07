Kazakistan - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kazakistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Finlandiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:53
Kazakistan - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı sürüyor.

Magomed Adiev yönetimindeki Kazakistan, H Grubu'nun 5. hafta maçında kendi sahasında Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya'yı konuk edecek.

KAZAKİSTAN - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Astana Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

KAZAKİSTAN - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Kazakistan, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etmişti.

Finlandiya ise kendi sahasında ağırladığı San Marino'yu 6-0 yenmişti.


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