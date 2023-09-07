Kazakistan - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kazakistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Finlandiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı sürüyor.
Magomed Adiev yönetimindeki Kazakistan, H Grubu'nun 5. hafta maçında kendi sahasında Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya'yı konuk edecek.
KAZAKİSTAN - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Astana Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
KAZAKİSTAN - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Kazakistan, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etmişti.
Finlandiya ise kendi sahasında ağırladığı San Marino'yu 6-0 yenmişti.
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