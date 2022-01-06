Kazakistan'da protestoların üçüncü günü: Eski Sovyet ülkeleri asker gönderme kararı aldı

06 Ocak 2022 Perşembe, 09:28

Almatı'da bu sabah Reuters muhabiri çok sayıda zırhlı araç ve onlarca askerin ana meydanına girdiğini bildirirken Reuters kaynakları birliklerin göstericilere doğru ilerlemesiyle silah seslerinin duyulduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Rusya önderliğindeki eski Sovyet ülkelerinin Kazakistan'a barış gücü askeri göndereceğini açıkladı. Ne kadar asker gönderileceği belirtilmedi.

Kazakistan'daki protesto gösterilerinde kamu binaları yakılırken ve Almatı'da bulunan havalimanının protestocuların kontrolüne girdi.

Kazakistan devlet televizyonu merkez bankasının finans kurumlarının faaliyetlerini askıya alması kararı verdiğini bildirdi. Ülkenin geniş kesimlerinde internete erişiminde sorunlar yaşanıyor.

Sputnik'te yer alan Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Salı ve Çarşamba günleri yaşanan gösterilerde sekiz güvenlik personeli hayatını kaybetti. Rusya basınında yer alan ve Kazak basınına dayandırılan haberlere göre de Almatı havalimanındaki çatışmalarda iki asker hayatını kaybetti.