Kazakistan'ın eski istihbarat başkanı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:59

Güncelleme: 25.04.2023 - 07:59

Astana’daki Ceza Davaları İhtisas Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Kazakistan’ın Milli Güvenlik Komitesi'nin eski Başkanı Karim Masimov ve üç yardımcısına ilişkin “gizli” yürütülen davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, Masimov’a vatana ihanet, iktidarı zorla ele geçirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan 18 yıl hapis cezasının verilmesini ve mal varlığına el konulmasını kararlaştırdı.

Masimov görevdeyken yardımcıları olan Anuar Sadıkulov 16 yıl, Daulet Yergojin 15 yıl hapis cezası aldı.

Üçüncü yardımcısı Marat Osipov ise görevi kötüye kullanma suçundan devlette görev yapma hakkından mahrum bırakılarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan mahkeme kararıyla Masimov ve yardımcılarının askeri rütbeleri ve devlet ödülleri de iptal edildi.

Masimov ve yardımcıları, ülkede yaşanan Ocak olayları sonrası vatana ihanet ve iktidarı zorla ele geçirmeye yönelik eylemler planlama suçlarından şüpheli olarak 8 Ocak 2022’de gözaltına alınmıştı.