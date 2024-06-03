Kedisinin uzun ömrünün sırrını açıkladı: 'Dünyanın en yaşlı kedisi'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:29

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:29

Leslie Greenhough adındaki bir adam, 1995 yılında doğduğunu iddia ettiği kedisi Moggy Millie'nin şu anda yaşayan en yaşlı kedi olduğuna inanıyor.

Greenhough, Millie'nin ilk sahibinin merhum eşi 55 yaşındaki Paula olduğunu ve Millie'yi ilk kez 1995 yılında, üç aylıkken aldıklarını söyledi.

69 yaşındaki Greenhough, Millie'nin veterinere hiç gitmediğini ve tavuk ile Purina kedi mamasından oluşan karışık bir diyetle beslendiğini söyledi.

Greenhough, kedinin uzun ömrünü “kanepede kucaklaşmalar” ve konserve ton balığı ve karides dahil olmak üzere “çok sayıda ikrama” borçlu olduğunu söyledi.

Greenhough, “Millie çok enerjik, insanlar onun 29 yaşında olduğuna inanamıyor. Hâlâ yanlara zıplayabiliyor ama bugünlerde biraz daha yavaş. Sadece ikimiz varız ve başka kediler tarafından rahatsız edilmiyor, bu yüzden uzun ve huzurlu bir hayat yaşamasına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Onu sahiplendiğimden beri hiç veterinere gitmedi ya da gerçek bir sağlık sorunu yaşamadı. Artık biraz sağır ve yatağımda uyumayı çok seviyor” dedi.

Greenhough, “Taşınmak istiyorum ama Millie'nin yolculuğa dayanamayacağından endişeleniyorum. Bu hikayeyi eşim için onun anısına yapıyorum. Millie'yi çok severdi ve herkes onun ne kadar olağanüstü bir kedi olduğunu bilmeli” diye ekledi.

Greenhough, Millie'yi Guinness Dünya Rekorları'na göndermek istiyor.

Yaşayan en yaşlı kedi unvanı şu anda 29 Aralık 1995 doğumlu ve 28 yaşında olan Flossie'ye ait olduğu biliniyor.