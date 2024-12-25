Kel Kartal resmen ABD'nin ulusal kuşu oldu
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin simgelerinden "kel kartalı", resmi olarak ABD'nin ulusal kuşu ilan eden yasa tasarısını imzaladı.
Axios sitesinin haberine göre, 240 yılı aşkın bir süredir ABD'nin simgelerinden olan kel kartal, Biden'ın imzaladığı yasa tasarısıyla resmen ülkenin ulusal kuşu oldu.
ABD resmi belgelerinde 1782'den bu yana yer alan kel kartal sembolü, başkanlık bayrağı, askeri nişanlar ve para birimi dahil birçok yerde kullanılıyor.
Öte yandan görev süresinin sonuna yaklaşan Biden, "kel kartalı" ülkenin ulusal kuşu ilan eden yasa tasarısı da dahil toplam 50 yasa tasarısını imzaladı.
Bunlar arasında Kongre üyelerinin belirli suçlardan hüküm giymeleri durumunda emekli maaşı almalarını engelleyen bir tasarı da yer alıyor.
İmzalanarak yasalaşan tasarılar arasında ayrıca, "Kurumsal Çocuk İstismarını Durdurma Yasası" da bulunuyor.
Kuzey Amerika'ya özgü kel kartal, resmi belgelerde kullanılmasına rağmen bugüne kadar resmi olarak ülkenin ulusal kuşu ilan edilmemişti.
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