Kendi cenaze töreninde canlanan kadın öldü
Cenaze töreninde tabutu yumruklayarak yakınlarını şoke eden 76 yaşındaki kadın yedi gün sonra hayatını kaybetti
Ekvador’da cenaze töreni sırasında tabutu yumruklayarak yakınlarını şoke eden 76 yaşındaki kadın, ölmediği anlaşıldıktan yedi gün sonra hayatını kaybetti.
The Guardian’da yer alan habere göre, Ekvador Sağlık Bakanlığı Bella Montayo isimli kadının yedi gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini doğruladı.
Bakanlık Montoya’nın “iskemik inme geçirdiğini” açıkladı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bella Montoya isimli kadın 9 Haziran’da öldüğü sanıldığı için beş saat tabut içinde kalmış, cenaze töreni sırasında tabutu yumruklayarak yakınlarını şoke etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
- Abdülbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı!
- İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti
- CHP'li vekilden seçim değerlendirmesi
- Konut ihalesi yine tanıdığa
- İzmir'de bir evde üç şahsın cansız bedeni bulundu
- Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu
- Baronun “Onur ayı kahvaltısı” tekbirlerle basıldı
- Abdüllatif Şener şaşırtmadı: Halayla yanıt verdi
- Cumhuriyet’e suikast!...