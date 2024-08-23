Robert F. Kennedy, Trump lehine adaylıktan çekildi

ABD'de başkanlık yarışından çekildiğini duyuran bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek vereceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 22:48
Robert F. Kennedy, Trump lehine adaylıktan çekildi
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Bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. yaptığı açıklamada kampanyasını askıya alacağını ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı desteklediğini söyledi.

Kennedy, daha önce Trump için "Korkunç bir insan. Gelmiş geçmiş en kötü başkan" gibi ifadeler kullanmıştı.

HARRİS'TEN YANIT ALAMAMIŞTI

Bağımsız aday, Ağustos ortası Demokrat Aday Kamala Harris'ten randevu talep etmiş ancak yanıt alamamıştı.

Trump da RFK Jr.'a verdiği destek için teşekkür etti. Trump ayrıca daha önce Kennedy’nin çekilmesi durumunda bağımsız adayın yönetimde bir rol almasına “kesinlikle açık olacağını” ifade etmişti.


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