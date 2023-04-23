Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturması: 21 ölü
Kenya'da dinleyicilerine açlıktan ölmelerini söylediği iddia edilen bir tarikatın lideri Paul Mackenzie Nthenge'in gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma kapsamında, 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kenya basınında "tarikat lideri" olarak nitelendirilen vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin dinleyicilerini "Hz. İsa ile tanışma" vaadiyle kandırdığı öne sürüldü.
Çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia edilen Nthenge'nin gözaltına alındı. Nthenge'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında, sahil kasabası Malindi'de aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin cesedi bulundu.
Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için DNA örnekleri alınarak, çeşitli testler yapılacak.
İDDİALARI REDDETTİ
Hakkındaki iddiaları ve görevini kötüye kullandığını reddeden Nthenge'in kefaletle serbest bırakılma talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Polis, 15 Nisan'da kendilerini açlıktan öldürdüğünden şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.
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