Kenya'da 'açlık tarikatı' üyesi 47 kişinin cesedi bulundu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 07:52

Güncelleme: 24.04.2023 - 07:52

Shakahola Ormanı’nda cesedi bulunanlar arasında çok sayıda çocuk var. Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ölümler için "katliam" dedi.

"Suç mahalli" ilan edilen 800 dönümlük ormana giriş ve çıkış yasaklandı. Ormanda kazılar sürerken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Uluslararası İyi Haber Kilisesi'nin 15 üyesi geçen hafta ormanda kurtarılmış, bu kişilerin de açlıktan ölmek üzere oldukları açıklanmıştı.

Kilisenin lideri Makenzie Nthenge, kendilerini aç bırakarak öldürdüklerinden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunması sonrası 15 Nisan'da gözaltına alındı.

Makenzie Nthenge'nin müritlerine, "İsa Peygamber ile tanışmak için" açlıktan ölmeleri gerektiğini söylediği öne sürülüyor. İddiaları reddeden Nthenge ise 2019'da kiliseyi kapattığını söylemşti.

Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Nthenge'nin ne zaman yargıç karşısına çıkacağı açıklanmadı.