Kenya’da ordunun sokaklara inmesine resmi izin verildi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 15:24

Güncelleme: 28.06.2024 - 15:29

Kenya Yüksek Mahkemesi, ülkede vergi yasa tasarısına karşı günlerdir süren ve en az 23 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerinin bastırılması ve düzenin sağlanması için askerin sokaklara inmesine resmi izin verdi.

Yargıç Lawrence Mugambi, sokaklarda askeri konuşlanmanın kritik olduğunu ifade ederek askeri görevlendirmenin ne kadar süreceğinin belirlenmesi için yetkililere 2 gün izin verildiğini kaydetti.

KENYA BAROSU’NDAN DİLEKÇE

Kenya Barosu ise ordunun sokakların aksine kışlaya dönmesi için dilekçe verdi. Baro tarafından yapılan açıklamada, karara saygı duyulduğu ancak doğru bulunmadığı aktarıldı.

Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yasa tasarısının geri çekilmesinin bütçede "büyük bir açık" bıraktığı için hükümete büyük bir darbe olduğunu söyleyerek, "Gerçekten büyük bir aksama. İnsanları yanlış bilgilendirmek ve dezenformasyon yayarak isyan başlatmak için yerel ve uluslararası oldukça iyi bir karalama kampanyası yürütüldü" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunmuştu. Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını ek 2,7 milyar dolarlık gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini açıklamıştı.

Yasa tasarısına karşı protestolar kısa sürede ülke geneline yayılırken 25 Haziran’daki protestolarda göstericiler parlamento binasını basıp ateşe vermiş, polis göstericilere gerçek mermiyle ateş açmıştı. Kenya Tabipler Birliği, ülke çapındaki gösterilerde 23 kişinin öldüğünü, silahla yaralanan 30 kişinin ise tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise düzenlediği basın toplantısında parlamentodan geçen tasarıya karşı halkın gösterdiği tepkinin dikkate alındığını, bu nedenle tasarıyı imzalamayacağını söylemişti.