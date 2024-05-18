Kenya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı, 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Kenya'da yolcu otobüsünün nehre yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:12
Kenya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı, 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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Kenya basınındaki habere göre, başkent Nairobi'de yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.


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