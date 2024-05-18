Kenya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı, 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Kenya'da yolcu otobüsünün nehre yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Kenya basınındaki habere göre, başkent Nairobi'de yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mardin gülleri ünlü şarkıcının fabrikasında işlenecek
- 'Bir Kürt atasözünün de dediği gibi...'
- 'Dini simge'yi reddetti, şikayet edildi
- 'AK Parti çökmeye başladı'
- Galatasaray'a UEFA'dan ceza şoku!
- UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!
- 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'
- 'Bütün İstanbulluları davet ediyoruz'
- Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu
- Büyükerşen'e 19 yıla kadar hapis istemi!