Kenya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı, 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:12

Güncelleme: 18.05.2024 - 15:12

Kenya basınındaki habere göre, başkent Nairobi'de yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.