Kenyalı 'açlık tarikatı' lideri hakkında neler biliniyor?

Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:40

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:40

BBC Papaz Mackenzie

Kenya'da müritlerini, açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle kandırdığı iddia edilen tarikat lideri Paul Mackenzie Nthenge önümüzdeki hafta mahkeme karşısına çıkacak.

Mackenzie'ye ait bir çiftlikte bulunan toplu mezarlardan cesetlerin çıkarılma çalışmaları sürüyor.

Şimdiye kadar 90 kişinin cesedi bulundu. Mackenzie, kurduğu Uluslararası İyi Haber Kilisesini yaklaşık yirmi yıllık faaliyetin ardından dört yıl önce kapattığını söylüyor.

Ancak BBC, Mackenzie'nin yüzlerce vaazına internette hala erişilebildiğini tespit etti.

Bu videoların bir kısmının 2019'dan sonra kaydedildiği düşünülüyor.

Paul Mackenzie hakkında ne biliyoruz, internetteki videoları bize ne gösteriyor?

'KİMSE GERİ DÖNMESİN'

Videolarında Mackenzie vaazlarını tutkulu bir sesle, kıyamet temalarını çok etkileyici bulan büyük cemaatlere veriyor.

Ekranda, "Biz bu savaşı kazanacağız. Kimse geri dönmesin. Yolculuğumuzu tamamlamak üzereyiz" sözleri yazılı.

Kilise'nin YouTube sayfasındaki videolardan birinde küçük çocukların kamera karşısında birtakım mesajlar ilettiğini görüyoruz. Altında ise "Kıyamet Günü Çocukları" yazıyor.

Bazı diğer videolarda ise çoğunluğu kadın olan cemaatin, şeytan çıkarma ayinlerine katıldığını görüyoruz. Mackenzie şeytani güçlere "eziyet ederken" videolardaki kişiler yerde kıvrılıyor.

YouTube hesaplarının binlerce takipçisi var. Kilise'ye ait bir Facebook sayfası ise YouTube videolarına link veriyor.

Videoların ne zaman çekildiği anlaşılmıyor, ancak bir tanesinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de Ocak 2020'de yapılacak bir etkinlikten söz ediliyor. Bu da Mackenzie'nin 2019'da faaliyetlerini durdurduğu iddiasıyla çelişiyor.

'ÇOCUKLAR AÇ OLDUKLARI İÇİN AĞLIYORLAR, BIRAKIN ÖLSÜNLER'

Kilisenin bazı eski üyeleri, öğretilerin bir parçası olarak oruç tutmaya zorlandıklarını iddia ediyor. BBC'nin izlediği videolarda Mackenzie'nin insanları oruç tutmaya zorladığına dair bir somut bir kanıt yok.

Ancak insanların hem değer verdikleri kişilerin, hem de kendi hayatlarını feda etmeye hazır olduklarına dair birçok referans var.

"İsa hakkında vaaz vermek istemeyen insanlar var. Çocukların aç oldukları için ağladığını söylüyorlar. Bırakın ölsünler. Burada bir sorun mu var?"

Reuters Kenyalılar, ülkenin güneyindeki Kilifi'deki açlık tarikatı kurbanları arasında akrabalarını arıyor

Mackenzie, birkaç hafta önce Kenya'da bir gazeteye verdiği röportajda takipçilerini oruç tutmaya zorladığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Gazetecinin sorusuna Mackenzie, "Acaba çiftlikte insanların kilitli kaldığı bir ev, veya etrafı çitle çevrili bir alan bulundu mu?" yanıtını verdi.

'EĞİTİM KÖTÜ'

Mackenzie'nin vaazlarının bir başka teması da eğitimin şeytani olduğu ve zorla para almak için kullanıldığı düşüncesi.

Bir videoda Mackenzie, "Eğitimin kötü olduğunu biliyorlar ama kendi çıkarları için kullanıyorlar. Forma satanlar, kitap ve kalem yapanlar, saçma sapan her şey. Sizin paranızı kendilerini zenginleştirmek için kullanıyorlar ve siz fakirleşiyorsunuz" diyor.

2017 ve 2018 yıllarında Mackenzie, çocukları okula gitmemeye teşvik ettiği için iki kez gözaltına alınmıştı.

Bu dönemde Mackenzie eğitimin "İncil'de tanınmadığını" iddia etmişti.

Mackenzie aynı zamanda, eşcinselliği teşvik ettiği için de eğitimi kınıyor.

Kenya'daki gazeteciye Mackenzie, "İnsanlara eğitimin kötü olduğunu söyledim. Çocuklara eşcinsellik öğretiliyor" dedi.

DOKTORLAR 'FARKLI BİR TANRI'YA HİZMET EDİYOR'

Mackenzie'nin aynı zamanda anneleri doğum sırasında tıbbi yardım almaktan kaçınmaya ve çocuklarına aşı yaptırmamaya teşvik ettiği ortaya çıktı.

Videolardan bir tanesinde bir kadın, sezaryene gerek kalmadan, dua ederek bir bebeğin doğumuna yardım ettiğini anlatıyor.

Aynı kadın daha sonra kutsal ruhtan, komşusunu çocuğunu aşılamaması konusunda uyarması için "teşvik" aldığını söylüyor.

Mackenzie videoda daha sonra kadının söylediklerini yineliyor ve doktorların "farklı bir Tanrı'ya hizmet ettiğini" söylüyor.

Mackenzie ayrıca kadınları saçlarını örmekten, peruk takmaktan ve takı takmaktan caydırıyor.

ŞEYTANİ SEMBOLLER VE KÜRESEL KOMPLO TEORİLERİ

Mackenzie'nin vaazlarının çoğu, Kutsal Kitap'taki Kıyamet Günü kehanetlerinin gerçekleşmesiyle ilgili. Kilise'nin internetteki içerikleri aynı zamanda dünyanın sonu senaryolarına da sık sık değiniyor, bilimin bu yöndeki "tehlikelerine" dikkat çekiyor.

Dünyanın dört bir yanında, en yüksek güç kademelerine sızdığı varsayılan ve her şeye gücü yeten şeytani bir güce dair sık ??sık uyarılar da yapılıyor.

Mackenzie devamlı "Yeni Dünya Düzeni" komplo teorisine referans veriyor.

Bu teoriye göre, Katolik Kilisesi, Birleşmiş Milletler ve ABD dahil dünyadaki en zengin ve güçlü insanlar, ulus devletlerin yerini alan otoriter bir dünya hükümeti kurmayı planlıyor.

Ayrıca modern teknolojiye şüpheyle bakan Mackenzie, daha önce Kenya hükümetinin vatandaşların devlet hizmetlerine erişmesi için bir kimlik numarası oluşturma planının "canavarın işareti" olduğunu iddia etmişti.