Kerç Köprüsü'nün stratejik önemi nedir?

08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:28

Rusya için stratejik öneme sahip Kerç Köprüsü'ne yapılan saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 70. yaşına girmesinden bir gün sonra, Ukrayna'nın güneyindeki çatışmaların şiddetlendiği bir süreçte gerçekleşti. Saldırıya ilişkin can kaybı bildirilmedi.

İşte, köprünün vurulma anına ilişkin görüntüler:

Ukrayna ordusu, Kırım’ı Rusya ana karaya bağlayan Kerç Köprüsünü vurdu. Köprünün patlama anı;pic.twitter.com/1qJ3ojwp90 — Furkan Uludağ (@Furkanuludag) October 8, 2022

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırının, yakıt taşıyan yedi vagonun alev almasına ve bunun da “köprünün iki bölümünün kısmen çökmesine” neden olduğunu duyurdu.

Komite, patlama sonucunda tekerlekli kara taşıtlarına açık olan iki bağlantıdan birinin çöküğünü, diğer bağlantının ise sağlam olduğunu bildirdi. Köprüde aynı zamanda bir de demiryolu hattı bulunuyor.

Rus makamlarından yapılan açıklamalara göre, bir sonraki emre kadar köprüden geçen banliyö treni trafiği askıya alındı. Putin patlama hakkında bilgilendirildi ve acil duruma ilişkin kriz masası oluşturuldu.

AVRUPA'NIN EN UZUN KÖPRÜSÜ

3,6 milyar dolara mal edilen ve Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı üzerindeki 19 kilometrelik köprü, "Avrupa'nın en uzun köprüsü" olma özelliği taşıyor.

Rus kuvvetleri, bu yılın başında Mariupol çevresi ve Azak Denizi'nin kuzey ucundaki Ukrayna topraklarını ele geçirene dek Kerç Köprüsü, Rusya'nın yarımadayla olan tek kara bağlantısıydı.

Saldırı, Rusya'nın Kırım'ın kuzeyindeki bölgeleri ele geçirip Azak Denizi boyunca bir kara koridoru inşa etme hazırlığındayken gerçekleşti. Ukrayna'nın güneyindeki çatışmalar açısından sembolik öneme sahip olan köprünün işleyemez hale gelmesi durumunda Rusya, yarımadaya yönelik askeri sevkıyatlarda sorunlar yaşayabilir.