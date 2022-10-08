Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde yangın paniği

Rus devlet ajansı RIA, Kırım'daki stratejik Kerç köprüsünde bir yakıt tankının infilak ettiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 08:15
Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde yangın paniği
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Rusya'ya bağlı RIA haber ajansı, Cumartesi günü erken saatlerde Kırım'daki Kerç Köprüsünde bir yakıt tankının infilak ettiğini duyurdu. Ukrayna kaynakları, haberi patlama olarak geçti.

RIA, yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ön bilgilere göre, Kırım köprüsünün bölümlerinden birinde bir yakıt deposu yanıyor, nakliye kemerleri hasarlı değil" ifadelerine yer verdi.

2018'de açılan ve Kırım'ı Rusya'nın ulaşım ağına bağlamak için tasarlanan karayolu ve demiryolu köprüsünde trafik askıya alındı.

Ukrayna basını, köprüdeki patlamanın sabah saat 06.00'da (0300 GMT) gerçekleştiğini bildirdi.

AÇILIŞI PUTİN TARAFINDAN YAPILMIŞTI

Kerç Köprüsü, Rusya ile Kırım arasındaki bağlantıyı sağlayan stratejik bir konuma sahip olmasının yanı sıra, Rus ordusunun Kırım'a yönelik silah sevkıyatlarında da kritik bir işlev görüyor. Köprünün açılışı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, 2018'de yapılmıştı.

 

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