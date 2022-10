Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde yangın paniği

Rusya'ya bağlı RIA haber ajansı, Cumartesi günü erken saatlerde Kırım'daki Kerç Köprüsünde bir yakıt tankının infilak ettiğini duyurdu. Ukrayna kaynakları, haberi patlama olarak geçti.

RIA, yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ön bilgilere göre, Kırım köprüsünün bölümlerinden birinde bir yakıt deposu yanıyor, nakliye kemerleri hasarlı değil" ifadelerine yer verdi.

Video from Izvestiya of the fire on the Kerch Bridge that connects occupied #Crimea and #Russia. Apparently initial reports are of a fuel tank burning; traffic has been suspended. pic.twitter.com/PUPvjuKNOg