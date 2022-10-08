Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde yangın paniği
Rus devlet ajansı RIA, Kırım'daki stratejik Kerç köprüsünde bir yakıt tankının infilak ettiğini bildirdi.
Rusya'ya bağlı RIA haber ajansı, Cumartesi günü erken saatlerde Kırım'daki Kerç Köprüsünde bir yakıt tankının infilak ettiğini duyurdu. Ukrayna kaynakları, haberi patlama olarak geçti.
RIA, yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ön bilgilere göre, Kırım köprüsünün bölümlerinden birinde bir yakıt deposu yanıyor, nakliye kemerleri hasarlı değil" ifadelerine yer verdi.
Video from Izvestiya of the fire on the Kerch Bridge that connects occupied #Crimea and #Russia. Apparently initial reports are of a fuel tank burning; traffic has been suspended. pic.twitter.com/PUPvjuKNOg— Kyle Orton (@KyleWOrton) October 8, 2022
2018'de açılan ve Kırım'ı Rusya'nın ulaşım ağına bağlamak için tasarlanan karayolu ve demiryolu köprüsünde trafik askıya alındı.
Ukrayna basını, köprüdeki patlamanın sabah saat 06.00'da (0300 GMT) gerçekleştiğini bildirdi.
Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022
AÇILIŞI PUTİN TARAFINDAN YAPILMIŞTI
Kerç Köprüsü, Rusya ile Kırım arasındaki bağlantıyı sağlayan stratejik bir konuma sahip olmasının yanı sıra, Rus ordusunun Kırım'a yönelik silah sevkıyatlarında da kritik bir işlev görüyor. Köprünün açılışı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, 2018'de yapılmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
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