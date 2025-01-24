Keşfedilen antik mezarlık, Roma seçkinlerinin sırlarını açığa çıkardı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:57

Güncelleme: 24.01.2025 - 11:57

Arkeologlar, İngiltere'de Roma dönemine ait bir antik mezarlık keşfetti. Mezarlığın merkezinde sıvı alçıtaşı ile kaplanmış “yüksek statülü bir birey” gömülü olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, merkezdeki mezarın tek bir kireçtaşı bloğundan oyulmuş bir taş tabut içerdiğini tespit etti. Bu mezardaki gömünün, tabutun üzerine kapak taşları yerleştirilmeden önce alçıtaşı ile kaplandığını söylüyorlar.

York Üniversitesi'nden arkeologlar, “Arkeologların tam olarak anlayamadığı nedenlerden ötürü Romalılar bazen yetişkinlerin ve çocukların giydirilmiş bedenlerini kurşun ya da taş tabutlara gömmeden önce üzerlerine çeşitli çimento ve alçı yapımında kullanılan bir mineral olan sıvı alçı döküyorlardı” açıklamasında bulundu.

Bilim insanları, bu yöntemin bireyin bazı izlerini etrafını kalıplayarak koruduğunu ve genellikle önde gelen kent merkezleriyle ilişkilendirildiğini, ancak Roma Britanyası'nın kırsal kesimlerinde nadiren bulunduğunu söylüyor.

York'ta daha önce yapılan bir kazıda bulunan alçı kalıpların analizinde pahalı yağ ve parfüm izlerinin ortaya çıkmasıyla, bu yöntemin yüksek statülü bir gömüye işaret ettiği düşünülüyor.

MS 42 ile MS 410 yılları arasındaki Roma dönemine tarihlenen mezarlık, Cambridgeshire'da bir otoyolu genişletmek için yapılan inşaat çalışmaları öncesinde ortaya çıkarıldı.

HAYVAN KEMİĞİ DE ÇIKARILDI

Arkeologlar, seçkin bir kişinin gömüldüğü kefenin izlerinin yanı sıra alçı parçaları içinde korunmuş bir kumaş parçası buldu. Ayrıca bir cam kap, deri parçaları, çanak çömlek parçaları ve mezarı çevreleyen alçı parçalarından hayvan kemiği de çıkarıldı.

Araştırmacılar, cam kabın mezara yerleştirilmeden önce ölen kişi için kadeh kaldırılmış ya da içki sunulmuş olabileceğinden şüpheleniyor. Araştırmacılar, böyle bir gömünün yüksek bir maliyeti olacağını söylüyor. Araştırmacılara göre, taş tabut sadece güzel bir şekilde oyulmakla kalmamış, aynı zamanda yaklaşık 50 km uzaktan çıkarılan taştan yapılmış.

“Hem güzelce oyulmuş taş tabut hem de alçı gömü, yüksek statülü bir bireyin göstergesidir” diyen araştırmacılar, bu gömünün Roma dönemi Britanya'sında önde gelen bir ailenin liderine ait olabileceğinden şüpheleniyor.

Kazılarda ayrıca, mezarlık içinde mücevher ve diğer değerli eşyaların bulunduğu daha yüksek statülü mezarlar da ortaya çıkarıldı.