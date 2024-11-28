Keşfedilen batık geminin sırrı çözüldü

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:36

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:37

Araştırmacılar, 2013 yılında Kenya'nın bir sahil kasabası yakınlarında bulunan geminin bir Portekiz gemisi olduğunu ve Vasco da Gama'nın batan “Sao Jorge” adlı gemisi olabileceğini söylüyor.

Journal of Maritime Archaeology dergisinde yayınlanan çalışmada, “Kenya'nın Malindi kentinde yakın zamanda keşfedilen bir Portekiz gemi enkazı, Vasco da Gama'nın son yolculuğuna ait bir kalyon olabilir” ifadeleri yer aldı.

Araştırmacılar, eğer doğrulanırsa, batık geminin Hint Okyanusu'ndaki en eski Avrupa gemi enkazlarından biri olacağını belirtiyor.

Vasco da Gama, 1497 yılında Avrupa'dan Hint Okyanusu'na doğru yola çıkmış ve gemisi, Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'nu dolaşan ilk gemi olmuştu.

Arkeologlar, Kenya açıklarında yeni keşfedilen enkazın kökenini doğrulamak için daha fazla analiz yapmayı umuyor.

Geminin gövdesine ve iskeletine ait kalasların, yakın zamanda batık alanda yapılan iki arkeolojik açmada ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Yeni çalışma, bu enkazın, diğeri 1544 yılında bu bölgede batan “Nossa Senhora da Graça” olmak üzere iki erken dönem Portekiz gemisinden biri olabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar, geminin gerçekten “Sao Jorge” olup olmadığını kısmen “Malindi'den Ras Ngomeni'ye kadar yaklaşık 25 km mesafede kuzeye uzanan mercan resiflerinde bir araştırma” yaparak doğrulamayı umuyorlar.

Doğrulandığı takdirde, araştırmacılar, geminin “Vasco da Gama'nın üçüncü filosunun Kenya sularındaki varlığına fiziksel bir tanıklık olarak önemli bir tarihi ve sembolik değere” sahip olabileceğini kaydetti.