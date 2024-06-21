KGAÖ'den Ermenistan açıklaması: Örgütten ayrılıyor mu?

Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:37

Güncelleme: 21.06.2024 - 11:37

Ermenistan'ın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) ayrılacağına yönelik üstü kapalı sözler gündemde yerini korurken, KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov'dan bir açıklama geldi.

Örgütün Dışişleri Bakanları Konseyi oturumunda konuşan Tasmagambetov, KGAÖ'nün, Ermenistan'a yönelik tüm taahhütlerini koruduğunu ve Ermenistan'ın örgütün bir müttefiki olmaya devam ettiğini söyledi.

Tasmagambetov, "Ermenistan KGAÖ'de müttefikimizdi ve öyle olmaya devam ediyor ve Ermenistan'a yönelik tüm taahhütlerimiz sürüyor. Örgüte üyelik konusuna gelince, bu ülkenin egemenlik hakkı ve kararıdır" dedi.

Tasmagambetov, Erivan'ın KGAÖ üyeliği konusunda "her şeye rağmen durumu netleştireceğini" ve "örgütte olup olmama" konusunda resmi bir karar vereceğini umduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin KGAÖ ile ilişkilerinde bir sonraki mantıklı adımın örgütten ayrılmak olacağını söylemişti.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan) tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifaktır.

