Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 10:50

Güncelleme: 21.06.2024 - 10:50

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bakanlık, Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirebilmelerini garanti altına almanın tek yolunun İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm bulunması olduğunu savundu.

Açıklamada, "Ermenistan her zaman çeşitli uluslararası platformlarda Filistin meselesine barışçıl ve kapsamlı bir çözüm bulunmasını savunmuş ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için 'iki devlet' ilkesini desteklemiştir. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerinin gerçekleşmesini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yukarıdakilere dayanarak ve uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devletini tanır" ifadeleri yer aldı.