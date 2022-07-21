Kıbrıs’ta bağımsızlığın 48. zafer yılı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yılı, dün Lefkoşa’da törenle kutlandı. 20 Temmuz 1974’te düzenlenen harekât için bu yılki tören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48. yılı dolayısıyla anıt özel defterini imzalayan Tatar, yaptı şunları söyledi: “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, sizin, ilke, düşünce ve mücadeleniz Kıbrıs Türk halkına ışık tutmaya ve rehberlik etmeye devam ediyor. Hak, adalet ve özgürlük davamızı uluslararası alanda zafere taşıyana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim. Kıbrıs Türk halkının verdiği büyük mücadele ve Türkiye’nin büyük desteğiyle sürdürdüğü direnişin zaferle sonuçlandığı 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 48. yıldönümünde, bir kez daha söz veriyoruz. Devletimizden, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Oktay da anıt özel defterini imzaladı. Oktay, “Aziz Atatürk, bugün Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin varlığını ve geleceğini garanti altına alan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıldönümünü idrak etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti, ana vatan ve garantör ülke olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının hürriyet ve refahının teminatı olmaya, tarihi ve ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir..”