Kıbrıs'ta büyük provokasyon: Sınırı delmeye çalıştılar!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:56

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:56

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. yıldönümünü protesto etmek için sabah saatlerinden itibaren toplanan Rum gruplar "Kıbrıs Yunan'dır" ve "Sınırlarımız Girne'de" sloganlarıyla Nicosia'daki Mias Milia barikatına doğru yürüyüş düzenledi.

Protestocular adına konuşma yapan Georgia Grigoriou, "Ülkemizin ve halkımızın kurtuluşuna ve yeniden birleşmesine kadar, Türkiye'nin ve doğrudan veya dolaylı olarak bölünmeyi teşvik edenlerin ikili planlarını devirmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TATAR: SOYKIRIMLARDAN GEÇTİK AMA YILMADIK

Öte yandan, KKTC'nin 41’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit ve tören düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, “Bizler bu topraklarda çok acılar çektik, göçler yaşadık, soykırımlardan geçtik ama hiç yıkılmadık, yılmadık. Atatürk'ün çocukları olarak mücadelemizi bu anlamda sürdürmenin kıvancını yaşadık. Buradan sesleniyorum. Tüm Anadolu'ya, Türkiye'ye selam olsun. 40 yıl önce, 15 Kasım 1983’te, Kıbrıs Türk halkı başka bir milletin esareti altında yaşamayacağına karar verdi. Bağımsızlığın, özgürlüğün ve hürriyetin değerini gençlerimizle birlikte paylaşmış bulunuyoruz” dedi.

"EŞİT EGEMENLİK" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletin eşit egemenlik temelinde yaşayabileceği bir çözümden yana olduklarını belirtti. Tatar, "Egemenlik temelinde sürdüğümüz bu duruş pazarlığa tabi değildir. Masalarda boyun eğerek beyhude oturmayacağız" dedi. Tatar konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

“Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur. Bu topraklarda verdiğimiz mücadelede tek istediğimiz Doğu Akdeniz'de bağımsız bir devlet olarak barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamımızı sürdürmektir. Bizim kimsenin hakkında ve hukukunda gözümüz yoktur. Biz sadece kendi hakkımızın arayışı içerisindeyiz.”