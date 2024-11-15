Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

Dünyanın pek çok noktasında ofisleri bulunan uluslararası güvenlik ve danışmanlık şirketi International SOS, turistler için seyahat etmesi riskli destinasyonları açıkladı. Kuruluş tarafından yayınlanan üç interaktif haritadan biri de 'Dünya akıl sağlığı' haritası oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2024 Cuma, 17:08
Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

Yılbaşı yaklaşırken, seyahat etmeyi sevenler için alışveriş telaşının yanı sıra tatil planları da öne çıkıyor. 

Bütçesi el verenler için bolca seçenek mevcut. Ancak bu planları yaparken dikkatli olmak ve uyarılara kulak vermek gerekiyor.

Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

AŞIRI TEHLİKELİ ÜLKELER

International SOS tarafından yayınlanan yıllık interaktif haritalar, dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri sadece silahlı çatışmalar değil güvenlik, iklim değişikliği ve akıl sağlığı olmak üzere üç kategoride, sahip oldukları risk düzeyine göre sınıflandırıyor.

Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

Türkiye, güvenlik haritasında 'orta risk' grubunda. Ukrayna, Suriye, Irak, Yemen ve Güney Sudan gibi çatışma bölgeleri ise 'yüksek risk' grubunda yer alıyor.

Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI RİSKLER

İklim değişikliğine bağlı çevresel felaketlerin artırması nedeniyle, bu alandaki uyarılara da dikkat etmek gerekiyor. Geçen günlerde İspanya'nın Valencia kentinde yaşananlar buna dair önemli bir örnekti.

Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

Türkiye, bu listede 'orta risk' grubunda yer alıyor ve bu yönüyle, Avrupalı turistler için gözde tatil merkezleri olan Mısır, Tayland, Vietnam ve Dominik Cumhuriyeti gibi destinasyonlar ile aynı grupta bulunuyor.

Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

Uluslararası kuruluş tatilcilere, 2024 tatil sezonu için plan yaparken dikkatli olmalarını ve tehlike arz edebilecek bölgelerden kaçınmalarını öneriyor. Şimdi gelelim, akıl sağlığı durumuna...

Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

AKIL SAĞLIĞI HARİTASI

Kuruluş tarafından yayınlanan bir diğer harita olan 'akıl sağlığı' haritası, ülkelerde nüfusa oranla ne kadar depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, yeme içme bozuklukları ve şizofreni vakası olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı... Türkiye hangi kategoride?

Türkiye bu listede de yüzde 12.5 - 15 ile 'orta risk' diliminde yer alırken, pek çok Batı Avrupa ülkesinin yanı sıra komşularımız Yunanistan, Suriye ve özellikle İran'da risk seviyesinin oldukça yüksek olduğu görülüyor.

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