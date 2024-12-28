KKTC'den GKRY'ye kınama: 'Devletimiz seyirci kalmayacak'

Yayınlanma: 28.12.2024 - 18:44

Güncelleme: 28.12.2024 - 18:44

GKRY, Doğu Akdeniz'de 24 Şubat’a kadar yeni bir sondaj çalışmasına başlayacağını duyurmuştu.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, söz konusu sondaj çalışmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"DEVLETİMİZ SEYİRCİ KALMAYACAK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 24 Aralık 2024 tarihinde yayınladığı ve 24 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olacak NAVTEX ile sözde 5’inci parselde Ocak ayı ortasından itibaren ExxonMobil – Katar Enerji ortaklığının sondaj çalışması yapacağını duyurmuştur. Tek yanlı hidrokarbon araştırma faaliyetleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği yeniden tırmandırmaya hazırlandığı açıktır.

Kıbrıs Türk halkı, Ada üzerinde ve etrafındaki denizlerde bulunan doğal kaynakların ortak sahibidir. Kıbrıs Türk Halkının meşru haklarını, Rum tarafının, tek yanlı tasarruflarla ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz. Devletimiz, halkımızın haklarını gasp etmeye yönelik Rum tarafının oldu- bittilerine seyirci kalmayacak, meşru ve ahdi haklarımızın korunması amacıyla gerekli adımları atmaktan imtina etmeyecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ihtilafların her zaman diplomasi ve diyalog çerçevesinde çözülmesini tercih ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu bağlamda, gerek hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 1 Temmuz 2022 tarihli son önerimiz, gerekse Anavatan Türkiye’nin devletimiz dahil ilgili tüm tarafları bir araya getirecek uluslararası konferans çağrısı geçerlidir. Bu yapıcı öneri ve çağrının sorunun çözümüne imkan verecek önemli fırsatlar sunduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz.''

KKTC Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dışişleri Bakanlığı da bu paylaşımı yeniden gönderdi.