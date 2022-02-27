Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko: 'Şehir kuşatıldı, tahliye mümkün değil'

27 Şubat 2022 Pazar, 22:30

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, AP'ye verdiği mülakatta, savaşa ve kentin tahliyesine ilişkin konularda değerlendirmede bulundu. Kliçko, Kiev'in Ruslar tarafından kuşatılması nedeniyle yurttaşların şehirden tahliye edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Zelenski ile konuştuğunu söyleyen Kliçko, Ukrayna'daki kamu çalışanlarının morallerinin bozuk olmadığunu söyleyerek, "Karakterimizi, bilgimizi ve değerlerimizi ortaya koyuyoruz" dedi.

"İNSANİ KRİZİN EŞİĞİNDEYİZ"

İnsani krizin eşiğinde olunduğunu söyleyen Kliçko, hanelerde elektrik, su ve ısıtmanın olduğunu ancak gıda ve ilaç tedariki için gerekli altyapının tahrip edildiğini söyledi.