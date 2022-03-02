Kiev Belediye Başkanı'ndan "şehir savunması" açıklaması
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus birliklerinin Kiev’e yakın noktalarda saldırı için toplanmaya başladığını belirterek, “Düşman başkente yakın noktalarda güçlerini topluyor, şehri savunmaya hazırlanıyoruz” dedi.
Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürürken, Rus ordusunun en önemli hedefi konumundaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Kiev’e yakın noktalarda toplandığını duyurarak, “Sevgili Kievliler, düşman Kiev’e yakın noktalarda güçlerini topluyor. Gece Beyaz Kilise’ye saldırdılar, Bucha ve Gostomel bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Kiev şehrini savunmaya hazırlanıyoruz. Tüm Kievlileri dirençlerini düşürmemeye çağırıyorum. Yanlış bilgilere inanmayın. Düşman, Ukraynalıları kırmak için birçok yalan yayıyor. Yalnızca resmi kaynaklara güvenin. Kiev ayakta kalacak. Savaşacağız” dedi.
"SOKAĞA ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI
Rus güçleri tarafından Kiev’deki televizyon kulesine saldırı yapıldığını ve 5 kişinin öldüğünü hatırlatan Belediye Başkanı Klitschko, “Güvenlik nedeniyle herkesten gereksiz yere dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Siren çaldığı zaman lütfen sığınaklara gidin. Sokağa çıkma yasağına uyalım” sözlerini kullandı.
Belediye Başkanı Klitschko ayrıca, Kiev’de sokağa çıkma yasağının yerel saatle 22.00- 07.00 arasında sürdüğünü hatırlattı.
İlgili Haberler
- Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden tahliyelerle ilgili yeni açıklama
- Kiev’i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu
- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu
- Reuters: Kiev’de askeri hareketlilik durdu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- '10 milyon dolarlık mal varlığıma el konuldu'
- Almanya Başbakanı açıkladı: NATO, Ukrayna'ya girecek mi?
- Torrent'ten Fatih Terim'e gönderme!
- Canan Karatay'dan ömrü uzatan besin önerileri
- CHP'li Ağbaba: 'Bu savaş Türkiye'yi direkt etkileyecek'
- Demirören, Beşiktaş'a verdiği sözü 10 yıl sonra tuttu!
- Oğlunun fotoğrafını kurtarmak isterken yanarak öldü
- Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
- Büyükelçilik'ten tahliyelerle ilgili yeni açıklama
- Rönesans'a kapalı kapılar ardında dev ihale