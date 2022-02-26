Kiev kuşatma altında
Rusya’nın Ukrayna saldırısının ikinci gününde Rus ordusunun öncelikli hedefi başkent Kiev oldu. Ukrayna ordusu ile Rus güçler arasında çatışmalar dün de devam etti. İki günün kanlı bilançosu olarak Ukrayna’da en az 137 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca yaralı olduğu haberleri aktarıldı.
Savaşın ilk gününde çok sınırlı bir bölgede ilerleyen ve sert bir direnişle karşılaşan Rus güçleri, takviye aldıktan sonra güne baskınlarlla başladı. Saldırı yönleri yine esas olarak kuzey ve güney oldu. Kuzeyde Rus ordusu, direnişle karşılaştığı şehirlerin yanlarından geçerek Kiev’e ilerledi. Kuzeyde önemli yerleşim yerlerinden biri olan Konotop’u ele geçiren Ruslar başkente doğudan yaklaştı. Belarus yönünden gelen hava indirme birlikleri ise Kiev’e kuzeybatı yönünden ilerlemeye çalışıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in batı yönünden kuşatılmakta olduğunu ileri sürdü.
Öte yandan, Rus askerlerinin, Ukrayna ordusundan ele geçirdikleri üniformaları giyip, zırhlı araçlara binerek Ukrayna hatlarının gerisine sızdıkları görüldü. Girişimler engellendi. Ukraynalı yetkililer, resmi binaların bulunduğu şehir merkezine de benzer saldırı girişmlerinin yapılabileceğini belirterek herkesi Ukrayna üniorması giymiş Rus askerlerine karşı uyardı. Yetkililer ayrıca, Kiev’de yaşayanlardan açık alanlarda çektikleri fotoğraf ve video görüntülerini sosyal medya ortamlarında paylaşmamalarını istedi. Kiev semalarında önceki akşam iki Rus füzesi ve bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü açıklandı.
KANAL ELE GEÇİRİLDİ
Rus birliklerinin ikinci önemli hareket yönü ise Kırım (güney) oldu. Önceki gün Kırım’dan yukarı çıkarak bölgeye su sevkiyatında kullanılan Kırım Kanalı’nı ve buradaki Novaya Kahovna ilçesini, diğer taraftan da, doğuya yönelerek Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Geniçesk’i ele geçiren Rus kuvvetleri, dün de Azak Denizi sahibi boyunca ilerleyerek, buradaki en önemli merkez olan Mariupol yakınlarına geldi. Rus ordusu, Mariupol’ü ele geçirmesi halinde, Ukrayna’nın Azak Denizi ile bağlantısını tamamen kesmiş ve Rusya ile Kırım arasında kara bağlantısını sağlamış olacak. Ukrayna Savunma Bakanlığı, şiddetli çatışmaların sürdüğünü ve Mariupol önlerinde 22 Rus tankının imha edildiğini açıkladı. Rus birliklerinin bir diğer bölümü ise Kırım’ın hemen kuzeyindeki Herson ilinin merkezi olan Herson kentini kuşatmaya aldı. Şehrin yanıbaşındaki Dinyeper Nehri üzerinde bulunan köprü, Ruslar’ın eline geçti. Günün ilerleyen saatlerinde Herson Valisi, şehrin savunmasının yarıldığını duyurdu. Herson, Ukrayna’nın Dinyeper Nehri’nin Karadeniz’e yaklaştığı noktada yer alıyor. Buradan Rus birliklerinin, batıya, Karadeniz kıyısı boyunca ilerleyerek Ukrayna’nın başlıca liman şehri Odessa’ya yönelebileceği ifade ediliyor.
‘2 BİN 800 RUS ASKER ÖLDÜ’
Öte yandan, Rus ordusunun çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini belirten Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki günde Ruslar’ın 2 bin 800 asker, 80 tank, 516 zırhlı araç, 10 uçak ve 7 helikopter kaybettiği bildirildi.
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