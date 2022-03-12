Kiev’e saldırmaya hazırlanan Rus tankları imha edildi
Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor.
Ukrayna’nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya, ülkedeki en önemli hedef olan başkent Kiev’e de saldırı için kent dışına yığınak yapmaya devam ediyor. Kiev’in kent dışında binlerce asker ve askeri araçlarla yığınaklar yapan Rus ordusu, halen sevkiyatlarına devam ederken, bugün düzenlenen sevkiyatlar ise Ukrayna askerlerinin şok baskınlarına hedef oldu.
Kiev’in çıkışında Sovyet yapımı BMP-2 tanklarını yürüten Rus ordusu, hiçbir şeyden habersiz yolda ilerlerken Ukrayna askerleri tarafından takip edildi. Ukrayna askerleri görüş açısına giren Rus tanklarını hedef alarak 30 mm çapında top atışları gerçekleştirdi. Önce bir tank isabetli atışla imha edildi ardından arkasındaki bir tank yine top atışlarıyla imha edildi. Neye uğradığını şaşıran Rus askerleri tanklardan çıkarak kaçışmaya başladı. Konvoyda bulunan bir tank ise panik yapıp kontrolden çıkarak boş bir araziye daldı. Diğer tanklar ise Ukrayna askerlerinin hedefi olmamak için park haline geçti.
Ukrayna askerleri ile Rus askerleri arasında çıkan çatışmada Rus askerlerin ağır kayıplar verdiği, tankçı birliklerinin ise Ukrayna askerleri tarafından püskürtülerek geri döndüğü öğrenildi.
İlgili Haberler
- Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi
- Antalya'da Ukrayna zirvesi: Kiev hükümeti "Topraklarımızı Rusya ile pazarlık unsuru yapmayız" diyor
- Kiev’de son gelişme: Barışa doğru
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!
- 'Onların zamlarından kafamız durdu'
- İstanbul kara teslim oldu: Yağışlar ne kadar sürecek?
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Yurt davası 14 yıldır sonuçlanmadı
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- THY 180 seferini iptal etti
En Çok Okunan Haberler
- Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı
- Ankara’da ulaşıma zam
- Aşkın Nur Yengi’nin acı günü
- 'Hayatının en büyük mücadelesine hazırlanıyor'
- İstanbul'da kritik gün: En yoğun kar yağışı bekleniyor!
- Kiev’e saldırmaya hazırlanan Rus tankları imha edildi
- Deutsche Bank Rusya'dan çekilme kararı aldı
- THY 407 uçuşu iptal etti!
- Hindistan yanlışlıkla Pakistan’a füze fırlattı
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!