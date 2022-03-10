Antalya'da Ukrayna zirvesi: Kiev hükümeti "Topraklarımızı Rusya ile pazarlık unsuru yapmayız" diyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ilk üst düzey görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'de bir araya geliyor. Zirvede Rusya'nın, Kırım ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçı bölgelerin statüsü ile Ukrayna'nın tarafsızlığı başlıklarını masaya getirmesi bekleniyor. Görüşmeler öncesi BBC'nin sorularını yanıtlayan Ukrayna Başbakan Yardmcısı, Rusya'nın öne sürdüğü ultimatomlarının kabul edilemeyeceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ilk üst düzey görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'de bir araya geliyor. Antalya'daki zirveye Sergei Lavrov ve Dmitro Kuleba'nın yanında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
Zirvede Rusya'nın, Kırım ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçı bölgelerin statüsü ile Ukrayna'nın tarafsızlığı başlıklarını masaya getirmesi bekleniyor.
Ateşkes, tahliye koridorları ve insani yardımlar konusu da ele alınacak başlıklar arasında.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirvenin "barış ve istikrar getirmesini" umduğunu söyledi. Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Antalya'ya hareketi öncesi, beklentilerinin "sınırlı ve düşük" olduğunu ifade etti.
Kiev hükümeti, toprakları ile ilgili pazarlık yapmayacağını söylüyor.
Türkiye'deki zirve öncesi BBC'ye konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, Rusya'nın öne sürdüğü ultimatomların kabul edilemeyeceğini söyledi.
Veresçuk, Kırım'ın Rusya toprağı ve Donetsk-Luhansk'ın bağımsız devletler olarak tanınmasının "kesinlikle imkansız" olduğunu savundu ve "topraklarımızı pazarlık unsuru yapamayız" dedi.
Newsnight programında soruları yanıtlayan İrina Veresçuk, "Ukrayna halkının suratına bakarak, nasıl sakin bir şekilde topraklarımızı veririz" ifadesini kullandı.
Moskova ise Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılmayacağına dair resmi güvence vermesini ve Kırımla Donbas'taki yeni durumu kabul etmesini talep ediyor.
Antalya'da zirveyi takip eden BBC diplomasi muhabiri James Landale, bugünkü konuşmalar sonucu, anlaşmazlıklar arasında köprü kurulmasının beklenmediğini değerlendiriyor.
Ancak Landale, bu zirvenin, tarafların müzakereler yoluyla bir anlaşmaya varmaya hazır olup olmadığını gösterebileceğini söylüyor.
BBC'ye konuşan Rusya hükümetinin eski danışmanlarından Nikolai Petrov da, iki tarafın da daha fazla kan dökülmesini engellemek için tavizler vermek zorunda olduğunu değerlendirdi.
TÜRK HÜKÜMETİ ZİRVEYİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?
Antalya'daki zirve öncesi konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beklentilerini "herkesin kabul edebileceği bir barış" olarak özetledi.
Anadolu Ajansı'na konuşan Kurtulmuş, "Tarafların üçlü bir toplantıda bir barış perspektifini konuşuyor olması bile tek başına değerlidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da parti yönetimine zirve ile ilgili bilgi verirken "Bu görüşme, krizin aşılması yolunda çok önemli bir adım olabilir" değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan, hızlanan diplomasi çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile bugün 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
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