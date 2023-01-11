Kilise önünde çıplak poz veren Rus fenomen Polina Murgina'ya dava açıldı
Polina Face adıyla da bilinen Rus internet fenomeni Polina Murugina, 2021 yılında bir kilise önünde çıplak poz vermesinin ardından hakkında dava açıldı.
Vücudunun tamamı dövmelerle kaplı olan Polina Face adıyla da bilinen Rus fenomen Polina Murugina'nın, para ya da hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı bildirildi.
Polina Murugina, 2021'de Moskova'da bir kilisenin önünde çıplak poz vermişti.
Şu anda ise Polina Face takma adıyla bilinen Murugina hakkında klise önünde çıplak poz vermekten dava açıldı.
Murugina'nın "inananların dini duygularını aşağılamaktan" suçlu bulunması halinde 3.500 sterline kadar para cezası ya da bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı bildirildi.
Murugina, davaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmaz iken fotoğrafın yayınlandığı Instagram hesabını kapattı.
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