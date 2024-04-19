Kim Jong-un'a yazılan şarkı yayınlandı: Meydanlar doldu, askeri tören düzenlendi
Kuzey Koreli şarkıcılar tarafından Devlet Başkanı Kim Jong-un hakkında ülkenin "dost babası" adlı yeni bir şarkı yayınladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Kuzey Kore'nin "dost babası" olarak öven bir şarkı yayınlandı.
Yeni şarkı, başkent Pyongyang'daki bir ilçede 10 bin evin açılışını kutlamak için düzenlenen bir törenle çalındı.
Hwasong bölgesindeki yeni evler, 2022'de 10 bin evin inşasıyla başlayan Rim hung Caddesi gelişiminin bir parçası.
NK News'e göre, Kim Jong-un, törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kendisine hediye edilen zırhlı bir limuzinle giriş yaptı.
Havai fişeklerin patlatıldığı ve Kore Halk Ordusu Hava Kuvvetleri'nin geçit yaptığı törende Kim Jong-un, büyük kalabalıklarla karşılandı.
Daha sonra törensel kırmızı kurdeleyi kesmeye hazır yeni binalardan birinin tepesinde oturan şarkıcılar, "Dost Baba" adlı yeni şarkıyla Kim'e serenat yaptılar.
Kore Merkezi Televizyonu'nun (KCTV) aktardığına göre, şarkı bestesinde, şarkıcıların Kim'in adını tekrarlaması, yumruklarını havaya kaldırması ve onun liderliği altında "daha parlak bir gelecek" ilan etmesi vardı.
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