Kırgızistan'da bomba ihbarı nedeniyle okullar tahliye edildi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bomba ihbarı üzerine 20’den fazla okul ve 3 üniversite tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:20
Kırgızistan'da bomba ihbarı nedeniyle okullar tahliye edildi
Abone Ol google-news

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te okullarda bomba ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.

Yerel haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde polise okullarda bomba bulunduğuna yönelik bir ihbar geldi. İhbar üzerine polis 20’den fazla okulu ve 3 üniversiteyi boşaltarak, güvenlik tedbirleri çerçevesinde arama başlattı.

Bomba ihbarına ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı. Ocak ve Mart aylarında başkent Bişkek’teki alışveriş merkezlerine ve eğitim kurumlarına da bomba ihbarı yapılmış, ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

İhbarda bulunanların kimlikleri henüz tespit edilemezken, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Aybek Şamenov internet üzerinden bomba ihbarı yapanların hesaplarının yurt dışında kayıtlı olduğunu açıklamıştı.

Kırgızistan’da Ceza Kanunu’na göre asılsız bomba ihbarı yapanlara yaklaşık 3 bin dolar para cezası veya 3 yıl hapis cezası veriliyor.


Kırgızistan bomba ihbarı

İlgili Haberler

Kırgız arama ve kurtarma ekibi, Kırgızistan'a geri döndü

Kırgız arama ve kurtarma ekibi, Kırgızistan'a geri döndü
Kırgızistan’da depremzedeler için para toplandı

Kırgızistan’da depremzedeler için para toplandı
Kırgızistan, Türkiye'ye kıl çadırlar göndereceğini duyurdu

Kırgızistan, Türkiye'ye kıl çadırlar göndereceğini duyurdu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler