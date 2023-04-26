Kırgızistan'da bomba ihbarı nedeniyle okullar tahliye edildi

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:20

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:20

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te okullarda bomba ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.

Yerel haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde polise okullarda bomba bulunduğuna yönelik bir ihbar geldi. İhbar üzerine polis 20’den fazla okulu ve 3 üniversiteyi boşaltarak, güvenlik tedbirleri çerçevesinde arama başlattı.

Bomba ihbarına ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı. Ocak ve Mart aylarında başkent Bişkek’teki alışveriş merkezlerine ve eğitim kurumlarına da bomba ihbarı yapılmış, ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

İhbarda bulunanların kimlikleri henüz tespit edilemezken, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Aybek Şamenov internet üzerinden bomba ihbarı yapanların hesaplarının yurt dışında kayıtlı olduğunu açıklamıştı.

Kırgızistan’da Ceza Kanunu’na göre asılsız bomba ihbarı yapanlara yaklaşık 3 bin dolar para cezası veya 3 yıl hapis cezası veriliyor.