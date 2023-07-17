Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:17

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:05

Rusya’nın, ilhak ettiği Kırım Yarımadası’yla bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü’nde patlama meydana geldi.

Rus yetkililer patlama olayını doğrulamazken, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, bir otomobildeki anne ve babanın hayatını kaybettiğini, kız çocuklarının ise yaralandığını söyledi. Gladkov, hastanede tedavi altına alınan çocuğun yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Rusya’ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, köprüdeki acil durum nedeniyle trafiğin durdurulduğunu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Aksenov, güvenlik gerekçesiyle halka alternatif kara yollarını kullanmaları çağrısında bulundu.

UKRAYNA DOĞRULADI

Ukrayna basını, dün gece Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

RBK-Ukrayna haber sitesi, SBU’daki kendi kaynaklarına dayandırarak, dün gece Kırım Köprüsü'nün yapısındaki bozulma nedenlerine ilişkin haber yayımladı.

Haberde, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haber sitesine konuşan kaynağın, “Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu” ifadesine yer verildi.